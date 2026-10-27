Van OSB Başkanı Aslan, Kapıköy\'ün karşılıklı tır geçişine açılmasını milat saydı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın karşılıklı tır geçişlerine açılmasının kent sanayisi ve tüccarı için tarihi bir milat olduğunu vurgulayarak, bu adımın bölge ekonomisine cansuyu olacağını söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'nın duyurduğu Kapıköy Gümrük Kapısı'nın karşılıklı tır geçişlerine açılması haberine Van Organize Sanayi Bölgesi (VAN OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan destek mesajı geldi. Kapıköy Gümrük Kapısı'nın karşılıklı uluslararası tır geçişlerine açılmasının Van sanayisi, ekonomisi, sanayicisi, tüccarı ve iş adamları için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Memet Aslan, bu gelişmenin bölge ticaretine çok büyük bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Kapıdaki tek taraflı geçiş uygulamasının sona ermesinin lojistik maliyetleri düşüreceğini ve dış ticaret hacmini büyüteceğini ifade eden Başkan Memet Aslan, "Van'ımızın ve bölgemizin kalkınması, sanayicimizin küresel pazarlara daha rahat açılabilmesi için lojistik altyapı hayati bir önem taşımaktadır. Bugüne kadar yalnızca İran tırlarının giriş yaptığı Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, artık Türk taşımacılarımızın da İran'a geçiş yapabilmesinin önünün açılması son derece sevindirici ve stratejik bir gelişmedir. Bu karar; Van sanayisini, tüccarını ve iş adamlarımızı doğrudan uluslararası rekabetin bir parçası haline getirecektir. Üreticilerimiz ürünlerini daha düşük maliyetle ve daha hızlı bir şekilde komşu ülke pazarlarına ulaştırma imkanı bulacaktır" dedi.

Van TSO ile Van OSB arasındaki uyumlu ve güçlü iş birliğinin kentin ekonomik meselelerinde sonuç almaya vesile olduğunu belirten Aslan, Van TSO Başkanı Necdet Takva ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Aslan, "İranlı muhataplarla yürütülen diplomatik ve sektörel görüşmelerin olumlu sonuçlanması, ortak akılla hareket edildiğinde şehrimizin önünün ne kadar açık olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun. Van OSB olarak sanayicimiz, tüccarımız ve iş insanlarımızla birlikte bu kapıyı en aktif şekilde değerlendirerek istihdama ve ihracata katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.