Van OSB\'de Sanayicilerle İstişare Toplantısı

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Van OSB toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, bölgede faaliyet gösteren sanayiciler söz alarak yaşadıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Yönetim kurulu üyeleri ise sanayicilerden gelen talepleri not alarak yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Ortak akıl ve istişareyi önemsiyoruz"

Toplantıda konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, sanayicilerle sürekli iletişim halinde olmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Van Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi ve büyümesi için en önemli gücümüz, burada üretim yapan sanayicilerimizdir. Bizler yönetim olarak tüm kararlarımızı ortak akıl anlayışıyla almaya gayret ediyoruz. Sanayicilerimizin talep ve önerileri bizim yol haritamızı belirleyen en önemli unsurlardır. Bu nedenle istişare kültürünü önemsiyor, sektör temsilcilerimizle düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyoruz" dedi.

"Üretim ve istihdamı artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz"

Van OSB'nin bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Aslan, "Amacımız, yatırımcılarımızın önünü açmak, üretim kapasitesini artırmak ve yeni istihdam alanları oluşturmaktır. Altyapıdan enerjiye, yeni yatırım alanlarından sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlere kadar birçok konuda çalışmalarımız sürüyor. Van OSB'yi daha güçlü bir üretim merkezi haline getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeni projeler değerlendirildi

Toplantıda ayrıca Van OSB'de hayata geçirilmesi planlanan projeler, yatırım alanları ve sanayi bölgesinin geleceğine yönelik hedefler de değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantının, sanayiciler ile OSB yönetimi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi. - VAN