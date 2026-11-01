Van TSO'da organ seçimleri tamamlandı, yönetim kurulu ve TOBB delegeleri belirlendi - Son Dakika
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Van TSO'da organ seçimleri tamamlandı, yönetim kurulu ve TOBB delegeleri belirlendi

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Van TSO\'da organ seçimleri tamamlandı, yönetim kurulu ve TOBB delegeleri belirlendi
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Van TSO'da yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB Genel Kurul delegeleri ile disiplin kurulu üyelerinin seçildiği organ seçimleri tamamlandı. Oda, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçtiğini belirterek emniyet personeline, seçim kurullarına, basına ve üyelere teşekkür etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Organ Seçimleri, bugün yapılan yapılan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu Üyeleri seçimleriyle birlikte tamamlandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, odanın yeni dönem yönetim ve temsil organlarının belirlendiği seçim sürecinin üyelerin katılımı, demokratik iradesi ve ilgili kurumların özverili çalışmalarıyla huzur ve güven ortamında sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, "Van iş dünyasının ortak çatısı olan odamızda gerçekleştirilen seçimlerin, demokratik teamüllere uygun, sağduyulu ve güvenli bir ortamda tamamlanmış olması bizler açısından son derece kıymetlidir. Bu vesileyle; seçim sürecinin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde, seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için büyük bir hassasiyetle görev yapan Van Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli personeline ve tüm kolluk kuvvetlerimize; seçimlerin mevzuata uygun, şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan İlçe ve İl Seçim Kurullarımıza, Yüksek Seçim Kurulu ve görevli tüm personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca seçim sürecinin her aşamasını kamuoyuna aktaran, halkın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına büyük bir sorumluluk üstlenen, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren kentimizdeki yerel ve ulusal basın kuruluşlarımızın tüm temsilcilerine, gazetecilerimize ve basın emekçilerimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı iletiyoruz. Seçim sürecinde demokratik iradesini sandığa yansıtan, odamızın geleceğine sahip çıkan tüm üyelerimize; aday olan, emek veren ve seçim sürecine katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Geride bıraktığımız seçim sürecinin ardından, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, ortak aklı esas alarak Van'ımızın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmaya, üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmeye, kentimizin ticaret, sanayi, yatırım ve istihdam potansiyelini daha ileriye taşımaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kazananın Van, Van iş dünyası ve ortak geleceğimiz olduğu anlayışıyla; yeni dönemin odamıza, üyelerimize, tüccarlarımıza, sanayicilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz denildi.

Kaynak: İHA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiEkonomiGüncelVanSon Dakika

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