Van TSO'dan 'uçak seferleri ve bilet fiyatı' açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), uçak seferleri ve bilet fiyatları konusunda bir açıklama yayınladı.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, Van'ın 1 milyon 200 bine yakın nüfusuyla ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşımda genellikle havayolunun tercih edildiği önemli bir kent olduğu belirtilerek, "Her yıl artan yolcu sayısı şehrimizin potansiyelini ortaya koymaktadır. Nisan 2021 yılında 4 bin 420 olan uçak trafiği, Nisan 2022 de 3 bin 916'ya düşmüştür. Buna karşın 381 bin 482 olan yolcu sayısı 412 bin 416'ya çıkmıştır. Azalan sefer sayısına rağmen artan yolcu sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Hali hazırda günlük ortalama 13 uçak seferi, kentin ihtiyacına karşılık verememektedir. Uçak bileti sorunu yaşayan yolcular bölgedeki diğer havalimanlarını kullanmak zorunda kalmaktadır. Turizm acenteleri grup yolcularını ya başka havalimanına yönlendirmekte ya da grupları iptal etmek zorunda kalmaktadır. İptaller konaklama sektörü ve diğer organizasyonları da sekteye uğratmaktadır. Şehrimizin uzak mesafede olması ve buna bağlı kar marjının düşük olmasını bahane göstererek, havayolu şirketlerinin yakın mesafe uçuşlarını tercih etmesi kabul edilemez. En azından devlete ait Türk Hava Yollarının bu bakış açısını değiştirmesi, başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm hava yolu şirketlerinin uçak sefer sayısını adil bir şekilde paylaştırması gerekmektedir. Bununla beraber Türkiye ortalamasının üstünde bilet fiyatlarının da ele alınması gerekmektedir. Yaz sezonunun başlaması ve ilimizdeki etkinlikler başta olmak üzere, iş adamlarımızın, hastası olan vatandaşlarımızın uçak bileti bulma konusunda yaşadıkları sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasını beklemekteyiz. Yüzde 50 kapasiteyle uçuşların yapıldığı havalimanları yerine günlerce bilet bulmak zorunda kalan vatandaşlarımızın mağduriyeti göz önüne alınarak uçak sefer sayılarının arttırılmasını ve ek seferlerin bırakılmasını bekliyoruz" denildi. - VAN