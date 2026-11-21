Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarında altın fiyatlarındaki dalgalanmanın da etkisiyle alım satım hareketliliğinin azaldığını belirten araç sahipleri, piyasanın yeniden hareketlenmesini bekliyor.

Erciş karayolu üzerinde kurulan açık oto pazarında her hafta çok sayıda araç satışa sunulurken, alıcı ve satıcılar arasındaki alışverişin önceki dönemlere göre daha sınırlı olduğu gözleniyor. Araçlarını satmak amacıyla pazara gelen vatandaşlar, alıcıların genelinin araçları incelemekle yetindiğini ve satışların beklentilerin altında kaldığını ifade ediyor. Piyasadaki hareketliliği değerlendiren araç sahipleri, altın fiyatlarındaki düşüşün vatandaşların araç alım tercihlerine de yansıdığını dile getiriyor.

"Yakıt cimrisi araçlar tercih ediliyor"

Yaklaşık 3 haftadır açık oto pazarına geldiğini ancak henüz satış yapamadığını belirten Yakup Sökme, altın fiyatlarındaki düşüşün ikinci el araç piyasasını etkilediğini belirtti. Pazarda yakıt cimrisi araçların daha fazla rağbet gördüğünü ifade eden Sökme, "Herkesin parası altında. Altın düştü, biz de araç fiyatlarını düşürdük ama yine de satış yapamıyoruz. Bizim Doğu halkı tüm parasını altına yatırıyor. Altın düşünce vatandaşın parasının değeri de düşüyor. Vatandaş, 'Daha yüksek model araç varken neden gidip düşük modele bineyim?' diye düşünüyor. Bu yüzden parasının değer kazanmasını bekliyor, ardından daha kaliteli bir araca binmek istiyor. Biz de piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda yakıt cimrisi araçlar tercih ediliyor. Vatandaşlar genellikle az yakması nedeniyle yeniden tüplü araçlara yönelmiş durumda. Biz de şu an tüplü ve dizel araçlara bakıyoruz" dedi.

"Her şey altına bağlı"

Vatandaşların araçlara ilgi göstermesine rağmen alım satım konusunda temkinli davrandığını dile getiren Naif Özgökçe ise "İnsanlar gelip araçlara bakıp gidiyor. Kimse ne alıyor ne de satıyor. Altın yükseldiğinde doğal olarak araç fiyatları da yükseliyor, piyasada alışveriş hareketleniyor, herkes alıp satıyor. Her şey altına bağlı. Millet parasını altına yatırmış durumdadır. Altın düşünce de vatandaş artık ne alabiliyor ne de satabiliyor" diye konuştu.

"Fiyatlar düşsün ki insanlar araç alabilsin"

Yaklaşık 6 haftadır açık oto pazarına geldiğini belirten Rıza Cenk de alıcı ve satıcıların beklenti içerisinde olduğunu belirterek, "Gördüğünüz gibi insan var ama alışveriş yapan yok. Bunun altın fiyatlarıyla bağlantısı var. Altın düştüğü zaman piyasa bu hale geliyor. Altın yükseldiğinde insanlar altınlarını bozdurup 'Kendime bir araba alayım' diyor. O zaman piyasa daha iyi oluyor. Ancak altın düştüğünde vatandaş zararda olduğu için altınını bozduramıyor. Bu durumda araç fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Fiyatlar düşsün ki insanlar araç alabilsin" şeklinde konuştu.