VANTB'den üyelerine yepyeni bir hizmet - Son Dakika

Van Ticaret Borsası, DATABANK eğitimi alan personeliyle üyelerine daha güvenli bir sistemle hizmet sunmayı hedefliyor.

Çağdaş ve yenilikçi borsa anlayışı vizyonuyla üyelerimize hizmet etmeye devam eden VANTB, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAKA) aldığı destekle, üyelerine yeni teknolojiye uygun iyi ve kaliteli bir hizmet vermek için harekete geçti. Yönetim Bilişim Uzmanı Mustafa Kaytar tarafından Van Ticaret Borsası personeline DATABANK eğitimi verildi.

"Üyelerimiz daha güvenilir bir sistemle hizmet alacak"

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yeni teknolojiye uygun

DATABANK sistemi modülleri eğitimini DAKA desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Aslında bu sisteme pandemi döneminde ihtiyaç doğduğu anlaşıldı. İlimizde ve borsamıza bağlı Bitlis ve Hakkari'de olan üyelerimiz için de daha sağlıklı koşullarda, borsaya gelmeden e-imza ile işlemlerini sürdürmelerini sağladık. Yönetim Bilişim Uzmanı Mustafa Kaytar, personelimize bu eğitimi verdi. Böylece üyelerimize daha güvenilir bir sistem ile daha kaliteli bir hizmet sunabileceğiz. Üyelerimiz kendi iş yerlerinde işlemlerini yapabilecek ve elektronik imza sisteminin entegre olmasından dolayı, evrak çıktılarını rahat bir şekilde alabileceklerdir. Bu hizmeti sağlayabilmemiz için DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray şahsında DAKA çalışanlarına ve eğitimi veren Yönetim Bilişim Uzmanı Mustafa Kaytar'a teşekkür ediyorum. Van Ticaret Borsası olarak hizmetlerimiz ve yeniliklerimiz devam edecektir. Yeni gelişmelere her zaman ayak uydurmaya çalışıyoruz. Son teknolojinin gerisinde kalınmaması gerekir. Borsa olarak yeni aldığımız bu sistemle üyelerimiz daha hızlı hizmet alabileceklerdir. Yeni gelişmelere her zaman ayak uydurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN