Üye Girişi
Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi - Son Dakika

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

11.02.2022 09:38
Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnalara yönelik usul ve esaslar belli oldu.

Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnalara yönelik usul ve esaslar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddeyle döviz ve altın varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası sağlanmasına atıf yapılarak, istisna kapsamına açıklık getirildi.

Buna göre, mükelleflerin 31 Aralık 2021 bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri istisna kapsamında olacak.

Söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru veya fiyatı üzerinden, kanunda öngörülen süre ve şekilde Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecek.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri de hangi özel hesap dönemine tabi olduklarına bakılmaksızın 31 Aralık 2021 itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate alarak, bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla istisnadan faydalanabilecek.

İstisnalar örneklerle aktarıldı

Tebliğde, sağlanacak istisnalar çeşitli örneklerle de açıklandı. Bu kapsamda, kur farkı kazançları ile yabancı paralardan bir kısmının Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda sağlanacak istisnanın örnek hesaplamalarına yer verildi.

Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralara ve altın hesaplarına ilişkin istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumunun yanı sıra söz konusu hesaplardan vadeden önce çekim yapılması halinde neler olabileceği de çeşitli örneklerle paylaşıldı.

YORUMLAR
500

Kurumlar Vergisi, Aralık, Vergi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
08:58 Şarkıcı Emrah, aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 09:46:08. #1.11#
SON DAKİKA: Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement