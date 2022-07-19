Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi - Son Dakika
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Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi

19.07.2022 11:01
Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi

Birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan bir koli yumurtanın fiyatı da asgari ücret artışının ardından gelen zamlardan nasibini aldı. Yumurtanın kolisi yem, nakliye ve enerji maliyetleri gerekçesiyle 50 lira seviyelerine ulaştı.

Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara rekor artış olarak yansıdı. Birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan yumurtanın kolisi 50 liraları gördü. Ucuzluk marketlerde orta boy yumurtanın fiyatı 46,5 lirayla 47,5 lira arasında değişiyor.

ÜRETİCİLER İSYANDA: ZARAR EDİYORUZ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yumurta maliyetlerinin 1,5 lira seviyesinde olduğunu ifade eden üreticiler, bir süredir toptan satış fiyatlarının 70 kuruş olması sebebiyle üretimin durma noktasına geldiğini söylüyordu. Yüzde 100'ün üzerinde zarar ettiklerini kaydeden üreticiler, devletten yem desteği isterken, nakliye maliyetlerinin de 3 bin liradan 10 bin liraya çıktığını vurguluyordu.

BÜYÜK BOYLAR 50 TL'DEN SATILIYOR

Yumurta toptancısı Süleyman Önal, fiyatların şu anda dengelenmeye başladığını belirterek, orta boy yumurtanın 42 lira seviyesine çıktığını, büyük boy yumurtanın 45 liraya, XL'ların ise 50 liraya satıldığını anlattı. Önal "Tabii marketlerde bunlar beşer lira daha fazla oynar. Şu anda telafi etmedi zararlarını ama biraz olsun nefes aldı üretici diye düşünüyorum" dedi.

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