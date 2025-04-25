Vatandaşın yeni gözdesi! Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaşın yeni gözdesi! Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok

Vatandaşın yeni gözdesi! Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok

2022 yılında vatandaşın yastık altı yatırımlarını finans sistemine kazandırmak için piyasaya sürülen ve Borsa İstanbul'da işlem gören altın sertifikaları fiziki altına kıyasla yüzde 21 daha fazla kazandırdı.

25.04.2025 11:18
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Türkiye'de yatırımcıların altına olan ilgisi, Borsa İstanbul'da işlem gören altın sertifikalarının fiyatını rekor seviyeye taşıdı. Sertifikalar, temsil ettikleri 0,01 gramlık fiziki altına kıyasla yüzde 21 oranında primli işlem görüyor. Bu fark, özellikle mart ayından bu yana artan küresel ticaret gerilimleri ve altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte yatırımcıların sertifikalara yönelmesiyle oluştu.

HEM VERGİ AVANTAJI HEM DE FİZİKİ ALTIN KOLAYLIĞI

Bloomberg'in haberine göre; altın sertifikaları, mobil uygulamalar üzerinden kolayca alınıp satılabilmesi, düşük alım-satım farkları ve vergi avantajları nedeniyle yatırımcılar arasında popülerlik kazanıyor. Ayrıca, istenildiğinde fiziki altına çevrilebiliyor olması, güvenli liman arayışındaki bireyleri de cezbediyor.

ALTIN SERTİFİKASI (ALTINS1) NEDİR?

Altına "online" kanallardan yatırım yapmanın kolay bir yolu da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılının kasım ayında halka arz edilen Darphane Altın Sertifikalarından geçiyor. Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları "ALTIN.S1" koduyla alınıp satılabiliyor. Söz konusu varlık 0,995 saflığında fiziki altına dayalı olurken, her bir sertifika 0,01 gram altına denk geliyor. Yani borsadan 100 adet ALTINS1 sertifikası alan bir yatırımcı aynı zamanda 1 gram altın almış oluyor.

NASIL ALINIR?

Yatırımcılar, borsada işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumda hesap açtırarak, tıpkı hisse senedi gibi "ALTINS1" sertifikasında alım-satım yapabilir. Sertifikalarda en küçük emir, 1 adet ile gerçekleşebiliyor. Tek seferde en büyük emir ise 1 milyon lira ile sınırlandırılmış durumda… Darphane Altın Sertifikalarının alım-satım masrafı, aracı kurumlara ödenen komisyon kadardır.

AVANTAJLARI

  • Darphane Altın Sertifikaları'ndan elde edilecek kazançlarda stopaj oranı yüzde 0'dır. Bu varlıktan elde edilen gelirlerden vergi alınmamaktadır.
  • Darphane Altın Sertifikaları alım-satım işlemleri, aracı kurumların platformları üzerinden online olarak hızlı ve kolay şekilde hemen yapılabilmektedir.
  • ALTINS1'de alım ve satım fiyat aralığı oldukça dardır. Böylece kuyumculardan alınan fiziki altında ya da banka hesaplarından yapılan "gram" altın işlemlerinde olduğu gibi, geniş alım-satım makasından kaynaklanan muhtemel zararların önüne geçilebilir.
  • ALTINS1, yatırımcının hesabında sertifika olarak saklandığı için; herhangi bir saklama külfeti ya da çalınma riski de taşımamaktadır.

TÜRKİYE ALTINDA DÜNYA LİDERLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye, altın tüketiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Yerli üretimin yetersiz kaldığı noktada ithalat devreye giriyor ve Merkez Bankası'nın bu altınlar üzerinde öncelikli alım hakkı bulunuyor. Altın sertifikaları, 2022 yılında bireylerin yastık altı birikimlerini finansal sisteme kazandırmak amacıyla devlet tarafından piyasaya sürülmüştü. Özellikle Kapalı Çarşı gibi geleneksel pazarlara alternatif olarak dijital yatırımcıyı hedefliyor.

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Son Dakika Ekonomi Vatandaşın yeni gözdesi! Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok - Son Dakika

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