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Vatandaşlar Hamsiyi Boyuna Göre Alıyor

Yeni yılda yağlanan ve boyu büyüyen hamsi, kilosu 70 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşlar hamsinin fiyatına değil, boyutuna bakarak tercih yapıyor. Balık piyasasında hamsiye olan ilgi artarken, diğer balıkların fiyatları da uygun seviyede seyrediyor.

Vatandaşlar Hamsiyi Boyuna Göre Alıyor
03.01.2024 - 23:15,
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Vatandaşlar hamsiyi alırken fiyatına değil boyuna bakıyor

Yeni yılda yağlanan hamsinin kilosu 70 TL'den gidiyor

SAMSUN - Yeni yıl ile birlikte hem yağlanan hem de boyu büyüyen hamsi 70 TL'den alıcı buluyor.

Denizlerdeki balık sezonunun başlamasından itibaren balıkçının yüzünü güldüren hamsi, 2024 yılında da oldukça rağbet görüyor. Bir dönem 25 TL'ye kadar satılan hamsi yeni yılla birlikte boyu büyüyünce 70 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşlar boyu büyüyen ve yağlanan hamsiye diğer balıkları göre daha fazla ilgi gösteriyor.

"Hamsinin boyu büyükse 100 TL'ye de alıcı buluyor"

Vatandaşların hamsinin fiyatına değil boyutuna baktığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "2023 yılında hamsi bereketiyle balıkçının yüzünü güldürdü. 2024'te ise hamsinin boyu büyüdü ve yağlandı. 70 TL'den hamsinin kilosunu satıyoruz. Vatandaşlar geçen yılki hamsileri boylarının küçük olmasından dolayı beğenmiyordu. Bu yıl ise hamsiler büyük boy gelmeye başladı. Onun yanı sıra mezgit ve barbun 50 TL, kefal 60 TL, istavrit 40 TL, somon 100 TL. Fiyatlar gayet olduğundan balığa rağbet devam ediyor. Geçen yıl 25 TL'ye de hamsi sattık. Boyu ufak olduğundan kimse ilgi göstermiyordu. Şu anda hamsi büyük ve yağlı olduğundan fiyatı kimse önemsiyor. Hamsinin boyu büyükse 100 TL'ye 70 TL'ye de bolca satın alıyorlar" dedi.

Balık piyasasını değerlendiren vatandaşlardan bazıları fiyatları yüksek bulurken, bazı vatandaşlar ise fiyatların diğer et ürünlerine göre oldukça uygun olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA
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Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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