Sincan Belediyesi ücretsiz servislerle vatandaşın yükünü hafifletiyor - Son Dakika
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Sincan Belediyesi ücretsiz servislerle vatandaşın yükünü hafifletiyor

03.09.2022 10:24
Sincan Belediyesi ücretsiz servislerle vatandaşın yükünü hafifletiyor

Vatandaşların semt pazarlarına rahat ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz servis aracı hizmeti sunan Ankara Sincan Belediyesi, 7 servis aracıyla aralıksız hizmet veriyor.

Vatandaşların semt pazarlarına rahat ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz servis aracı hizmeti sunan Ankara Sincan Belediyesi, 7 servis aracıyla aralıksız hizmet veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen Sincan Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti ile pazar alışverişi yapanların yükünü hafifletmeye devam ediyor. Vatandaşların pazar alanlarına ulaşımını ücretsiz sağlayan servisler, alışveriş yapanları da evlerine ulaştırıyor. İlçe sakinlerinin hava şartlarından ve mesafeden kaynaklanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için, belirli bir güzergahta hareket eden 7 servis aracı, Sincanlı vatandaşları poşet taşıma zahmetinden kurtarıyor. Özellikle yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasında pazar yerinden evine alışveriş malzemelerini götürmekte zorlanan vatandaşlar, pazar servislerinden memnuniyetlerini dile getiriyor.

Ayrıca Sincan Belediyesi pazar servisleri yaz, kış demeden sürekli olarak vatandaşa hizmet vermeye devam edecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, alışveriş, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sincan Belediyesi ücretsiz servislerle vatandaşın yükünü hafifletiyor - Son Dakika

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