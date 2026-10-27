VDK'nın sağlık gözetim programında 32,7 milyar lira matrah değişimi tespit edildi - Son Dakika
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VDK'nın sağlık gözetim programında 32,7 milyar lira matrah değişimi tespit edildi

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VDK, sağlık sektörüne yönelik gözetim programında 820 hekim ve 45 özel hastanede yüzde 100 uyum sağlandığını açıkladı. Üç aylık etki analizinde 32,7 milyar lira matrah değişimi tespit edildi; hekimler 1 Haziran'dan itibaren fatura uygulamasına son verdi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), sağlık sektörüne yönelik yürüttüğü gözetim programı kapsamında 820 hekim ve 45 özel hastaneyle yaptığı görüşmelerde vergisel riskleri incelemeye ihtiyaç duyulmadan giderirken çalışmanın üç aylık etki analizinde toplam 32,7 milyar lira matrah değişimi tespit etti.

VDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurulun mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmelerini desteklemek, sektörel riskleri erken aşamada tespit etmek ve gönüllü uyumu artırmak amacıyla yürüttüğü risk odaklı gözetim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 2026 yılı nisan-mayıs döneminde sağlık sektörüne özgü vergisel risklerin değerlendirilmesi amacıyla Sağlık Gözetim Programı hayata geçirildi.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere büyük illerde faaliyet gösteren özel hastaneler ve bu hastanelerle bağlantılı hekimlere yönelik gerçekleştirilen risk analizleri sonucunda, belirlenen risk grubundan seçilen 820 hekim, bu hekimlerle ilişkili işletmeler ve 45 özel hastane gözetim programına dahil edildi.

Temel risk alanları giderilerek yüzde 100 uyum sağlandı

Program kapsamında özel hastane yöneticileri ve hekimlerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirilerek sağlık sektöründeki vergisel riskler değerlendirildi ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğru uygulamalara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmeler ve rehberlik faaliyetleri sonucunda, 820 hekimin tamamı 1 Haziran'dan itibaren ilişkili şirketleri üzerinden hastanelere fatura düzenleme uygulamasına son verdi.

Hekimlerin çalışma modelleri, ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilgili kanun maddesi kapsamındaki sigortalı çalışma statüsüne uygun hale getirildi. Böylece gözetim programına dahil edilen mükelleflerin tamamında belirlenen temel risk alanları giderilerek yüzde 100 uyum sağlandı.

Çalışmanın üç aylık etki analizinde toplam 32,7 milyar lira matrah değişimi tespit edildi.

Kaynak: AA
EkonomiSağlıkSon Dakika

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