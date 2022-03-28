Vela Diagnostics, NGS Tabanlı Pan-Kanser panellerini tanıttı - Son Dakika

Sağlık alanında faaliyet gösteren Vela Diagnostics, yeni OncoKey SL 60 ve 525 Plus panellerini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Vela Diagnostics, yeni OncoKey SL 60 ve 525 Plus panellerinin tanıtımını yaptı. Bu yeni nesil dizileme (NGS) tabanlı paneller, tek bir dizileme çalışmasında 64'e kadar numune için formalinle sabitlenmiş parafine gömülü (FFPE) doku örneklerinden DNA ve RNA kanseri biyomarkerlerinin tespit edilmesi için tasarlandı.

Yeni ürünler hakkında şu bilgiler verildi:

Şirket, iki pan-kanser Gen paneli sunuyor; odaklı OncoKey SL 60 Plus Paneli ve kapsamlı OncoKey SL 525 Plus Paneli. Panel sadece 40 ng nükleik asit ile aşağıdaki biyomarkerleri tek tahlilde tespit ediyor: Tek nükleotid farklılıkları (SNV'ler), eklenmeler/silinmeler (INDEL'ler), kopya sayısı farklılıkları (CNV'ler), mikro uydu kararsızlığı (MSI), füzyonlar, kırpılma farklılıkları, onkojenik virüsler ve bakterilerin yanı sıra tümör mutasyon yükü (TMB) ölçümü. Bu NGS tabanlı paneller, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, örnekten sonuca giden uca bir iş akışına sahip. 5 gün içinde, sadece 2,5 saat aktif çalışma süresi gerektiren sonuçlar üretebilir ve otomatik numune ekstraksiyonundan veri kalitesi kontrolüne (QC) kadar yüksek numune izlenebilirliği sağlayabiliyor. VELA Analytics, müşteriler için ihtimal tedavi seçenekleri hakkında zamanında ve bilgili kararlar almalarına yardımcı olacak kısa ve kanıt temelli kurum içi raporlar oluşturabiliyor. Buna ek olarak, düşük numune hacimli laboratuvarlar, tahlilleri manuel bir iş akışında gerçekleştirmeyi seçebilir.

Ürünleri değerlendiren Vela Diagnostics'in Avrupa organizasyonu Genel Müdürü Dr. Andreas Goertz, "Şirketimizin OncoKey 60 ve 525 Plus Panelleri, kanser için hassas tıp alanında heyecan verici bir gelişmeyi temsil etmektedir. Bu paneller klinik açıdan alakalı genlerden oluşur ve onkoloji alanında önemli kanaat önderlerinden alınan görüşlerin yanı sıra profesyonel yönergelere, derlenmiş klinik araştırma ve kanser veri tabanlarına başvurularak tasarlanmıştır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL