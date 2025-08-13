VENOM LR, IDEF 2025'te Savunma Sanayisini Şekillendiriyor - Son Dakika
VENOM LR, IDEF 2025'te Savunma Sanayisini Şekillendiriyor

VENOM LR, IDEF 2025\'te Savunma Sanayisini Şekillendiriyor
13.08.2025 13:23
30x113mm VENOM LR orta kalibre top sistemi, IDEF 2025'te platform entegrasyonlarıyla tanıtıldı.

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin yetenekleriyle ortaya çıkan 30x113mm VENOM LR orta kalibre top sistemi, IDEF 2025'te birçok platforma entegre edilerek geleceğin muharebe ortamını şekillendirmeye başladığını gösterdi.

Türk savunma sanayiinin ürün ve kabiliyetlerini dünya sahnesine çıkaran 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), geleceğin muharebe ortamına damga vuracak konseptleri gözler önüne serdi. IDEF 2025, modern savunma teknolojilerinin sergilendiği bir platform olarak, kara, hava ve deniz sistemlerinde entegrasyon kolaylığı sağlayan yeniliklere ev sahipliği yaptı. SYS Grup bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen düşük geri tepmeli 30x113mm VENOM LR orta kalibre top ve bu topun platformlara entegre edildiği uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), fuarın yıldızları arasında yer aldı. Farklı platform üreticileriyle yapılan entegrasyon çalışmalarıyla hayata geçirilen ve fuarda sergilenen yenilikçi çözümler, orta kalibre top sistemleri ile geleceğin platformlarının yeniden şekillendiğini ortaya koydu.

Bu dönüşümü getiren VENOM LR sistemi, düşük geri tepme özelliğiyle dikkati çekiyor, hafif platformlara bile sorunsuz monte edilebilme avantajı sunuyor. Sistem, 12,7mm ağır makineli tüfekler ile daha büyük kalibre otomatik toplar arasındaki boşluğu doldurarak, dengeli ve güçlü bir alternatif sunuyor. Alternatif silah sistemlerine kıyasla, VENOM LR'nin üstünlükleri arasında ayarlanabilir yüksek atış hızı, uzun namlusu sayesinde artırılmış isabetlilik, gaz ile opere etmesinden ötürü de sistemden minimum enerji tüketimi ve modüler mimarisi öne çıkıyor. VENOM LR, özellikle 30x173mm kalibrelerde görülen yüksek geri tepme sorununu minimize ederek, küçük ve hafif platformlarda bile üstün ateş gücü sağlıyor. Bu da geleneksel sistemlerin entegrasyon zorluklarını aşarak, operasyonel verimliliği artırıyor.

VENOM LR, bu üstün özelliklerini IDEF 2025'te çeşitli platform entegrasyonlarıyla somutlaştırdı.

Nurol Makina'nın NMS YÖRÜK zırhlı muharebe aracı & TRAKON 30 UKSS entegrasyonuyla, VENOM LR kara operasyonlarında yüksek mobilite ve ateş gücü sağlıyor.

FNSS firmasının ürettiği PARS 44 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'taki SANCAK UKSS ve ZAHA Amfibi Zırhlı Hücum Aracı'ndaki ÇAKA Anti Tank UKSS'ye entegre edilen VENOM LR, muharebe sahasındaki güncel tehditlere karşı güçlü bir yanıt oluşturuyor. VENOM LR ve TRAKON 30'un deniz tipi UKSS versiyonu, yerli Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile gerçekleştirdiği başarılı entegrasyonla, deniz sistemlerinde bağımsız ve yüksek kabiliyetli entegrasyon gücünü ortaya koydu. Taktik İnsansız Kara Aracı & TRAKON 30 UKSS entegrasyonuyla VENOM LR'nin insansız kara araçlarındaki hassas hedefleme yeteneği vurgulandı. ROKETSAN BURÇ Kulesi entegrasyonuyla da insanlı ve insansız versiyonlarla VENOM LR'nin çok yönlü kullanımı gözler önüne serildi. Bu entegrasyon örnekleri, 30x113mm VENOM LR'nin kısa sürede kara, deniz ve hatta hava platformlarında standart haline gelme potansiyelini vurguladı.

VENOM LR'nin düşük geri tepmeli tasarımı, platform bağımsızlığı ve ihracat kısıtlamalarından bağımsız ticari avantajı ile küresel savunma ekonomisinde SYS Grup'a stratejik bir avantaj sağlıyor. Sistem, modern ordulara farklı görev senaryolarında istihbarat, gözetleme, hızlı müdahale açısından üstünlük kazandırırken, alternatiflere göre daha düşük bakım maliyetleri ile de düşük idame maliyeti sunuyor.

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi olan AEI Systems satın alınması ve düşük geri tepmeli 30x113mm VENOM LR yatırımıyla, Türkiye'yi bu alanda dünyadaki 3 üreticiden biri haline getirdik. İhtiyaç olan doğru ürünü, doğru zamanda sunarak tüm dost ve müttefik ülkelerin modern ordularının ihtiyaçlarını kapsıyoruz. 30x113mm VENOM LR top sistemimiz ile kara, deniz ve hatta hava platformlarında yeni bir standart belirliyoruz. Bu inovasyon, SYS Grup'un mühendislik gücüyle sektöre sunduğu ekonomik ve teknolojik katma değeri temsil ediyor. IDEF 2025'te de örneklerini gösterdiğimiz şekilde Türk savunma sanayisindeki platformların sahip oldukları yetenekleri ve caydırıcılığı VENOM LR ile önemli oranda artırıyoruz. Bu yönde farklı platform üreticilerimizle gerek Türkiye'deki ihtiyaçlar gerekse ihracat odaklı projeler için birlikte çalışıyoruz. Bu iş birliklerini artırmaya Türk savunma sanayiinin ihracat odaklı büyüme hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi VENOM LR, IDEF 2025'te Savunma Sanayisini Şekillendiriyor - Son Dakika

SON DAKİKA: VENOM LR, IDEF 2025'te Savunma Sanayisini Şekillendiriyor - Son Dakika
