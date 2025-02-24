Vergi Haftası'nda Adalet Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Vergi Haftası'nda Adalet Vurgusu

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, vergi bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

24.02.2025 15:45
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin sürdürülmesi ve vergide adaletin sağlanması, ekonomik istikrar için büyük önem taşımaktadır" dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kartaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla Vergi Haftası kutlanmaktadır. Bu hafta, verginin kalkınmadaki rolünü vurgulamak ve vergiye gönüllü uyumu teşvik etmek açısından önem taşımaktadır. Vergi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Kamu hizmetlerinin finansmanı, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve refah seviyesinin artırılması için adil ve etkin bir vergi sistemi gereklidir. Bu bilincin güçlenmesi, ancak şeffaf, adil ve öngörülebilir bir vergi sistemiyle mümkün olabilir. Bu çerçevede, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin sürdürülmesi ve vergide adaletin sağlanması, ekonomik istikrar için büyük önem taşımaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler, vergi sistemimizin etkin işlemesinde kritik bir rol oynamaktadır. TÜRMOB camiası şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Mali İdaremizle işbirliği içinde çalışmaya ve vergi sistemimizin işlemesine katkı sağlamaya devam edecektir. Başta Hazine ve Maliye Bakanı, Gelir İdaresi Başkanı, bürokratları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Vergi Haftası'nı kutlarım." - ANKARA

Kaynak: İHA

Vergi Haftası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vergi Haftası'nda Adalet Vurgusu - Son Dakika

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