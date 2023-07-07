Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti - Son Dakika
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Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti

07.07.2023 14:21

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için saatlerle yarıştı. Sınır kapısı koridorları ve vergi iadesi bekleme salonları insan akınına uğradı.

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için vatandaşlar saatlerle yarışmaya başladı.

Vergi zamları sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu

SINIR KAPILARINA KOŞTULAR

Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Dev zam sonrası vatandaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.

Vergi zamları sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu

GECE YARISINA KADAR VAKİTLERİ VAR

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı. Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.

Vergi zamları sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Haydar Vurgun: Birileri eskiden kuyrukmu var demişti? Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Haydar Vurgun: Yeni Türkiye her geçen gün daha güzel oluyor. Verenlere hayırlı olsun. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Vatan Sever: ülkeye ihanet resmen bu. Oy vermeye gelince şöyle iyiyiz böyle iyiyiz deyip oy veriyorlar ama ilk vergi verme durumlarında ihanet edip vergi vermekten kaçıyorlar. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sarp Sınır Kapısı, Artvin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti - Son Dakika
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