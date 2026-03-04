Vestel, CDP A Listesi'nde

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) 2025 sonuçlarında CDP Küresel A Listesi'ne girerken, su güvenliği alanında ise "B" notunu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Grubu'nun "Akıllı Hayat 2030" vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine alan Vestel, iklim değişikliğiyle mücadele, emisyon yönetimi ve çevresel risklerin şeffaf şekilde raporlanması alanlarında yürüttüğü çalışmalarıyla 2025'te uluslararası ölçekte güçlü bir performans ortaya koydu.

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, şirketlerin karbon ayak izlerini, sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği risklerini ölçerek raporlamalarını sağlayan uluslararası CDP platformunda 2025'te İklim Değişikliği kategorisindeki skorlarını A seviyesine yükseltti.

Böylece Vestel, ilk kez CDP Küresel A Listesi'nde yer almaya hak kazandı. Şirketlerin Su Güvenliği skorları ise B seviyesinde gerçekleşti.

İklim değişikliği kategorisinde A seviyesine ulaşılması, Vestel'in uzun vadeli çevresel stratejisi kapsamında belirlediği bilim temelli hedeflerin ve karbonsuzlaşma yol haritasının küresel ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor.

Su Güvenliği alanındaki B seviyesi ise suyun verimli kullanımına yönelik belirlenen hedefler doğrultusunda su tasarrufu projelerinin istikrarlı şekilde yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, S&P Global'in 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na dahil edildi

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, sürdürülebilirlik faaliyetleri ve süreçlerdeki şeffaflıkları nedeniyle S&P Global'in 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na dahil edildi. Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, Sürdürülebilirlik Yıllığı için dünya genelinde 59 sektörden 9 bin 200'ü aşkın şirket arasından seçilen 848 Yıllık Üyesi arasında yer aldı.

Vestel Elektronik buna ilave olarak S&P Global CSA skoruna göre ilk yüzde 10'luk dilimde yer almaya hak kazandı. Söz konusu sonuçlar, Vestel'de sürdürülebilirliğin, operasyonel uygulamaların ötesine geçerek stratejik karar mekanizmalarına entegre edildiğini ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesinin temel unsuru olarak konumlandırıldığını ortaya koyuyor.

S&P Global sürdürülebilirlik alanında kurumların, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) performanslarını ölçmeleri, raporlamaları ve stratejik sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için kapsamlı veri, analiz ve araçlar sunuyor.

S&P Global, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini bilimsel veri ile desteklerken, küresel ölçekte sürdürülebilir dönüşüm süreçlerini hızlandırıyor.