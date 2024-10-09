Vestel'den Çocuklara Spor Atölyesi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel'den Çocuklara Spor Atölyesi Desteği

Vestel\'den Çocuklara Spor Atölyesi Desteği

Vestel, dezavantajlı çocuklar için cimnastik atölyeleri düzenleyerek milli sporcuları bir araya getirdi.

09.10.2024 11:52
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Vestel, SosyalBen Vakfı tarafından kurulan "Beceri Geliştirme Merkezi"nde (BEGEM) çocuklarla milli sporcuları bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini geliştirmelerine aracılık eden SosyalBen Vakfı tarafından kurulan BEGEM'in destekçileri arasında yer alan Vestel, Cimnastik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Şirket, Olimpiyat üçüncüsü ve Avrupa Şampiyonu Artistik Cimnastikçi Ferhat Arıcan ile Dünya ve Avrupa Şampiyonu Artistik Cimnastikçi İbrahim Çolak'ın katılımıyla Hatay ve Adıyaman'da çocuklar için spor atölyeleri düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Vestel'in uzun yıllardır spora, kadınlara ve gençlere fırsat eşitliği yaratacak projelere destek verdiğini belirtti.

Uylukçuoğlu, şirket olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere yardım etmek için seferber olduklarını kaydetti.

Grup Şirketleri aracılığıyla bugüne kadar bölgeye ellerindeki tüm imkanlarla yardım etmek için çalıştıklarını anlatan Uylukçuoğlu, "Vestel olarak, topluma değer katma misyonumuzun bir parçası olarak, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkıda bulunmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. SosyalBen Vakfı'nın spor atölyesinin sponsoru olduğumuz BEGEM'de düzenlediğimiz Cimnastik Haftası etkinlikleriyle, uluslararası seviyede önemli başarılara sahip milli sporcularımız Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak ile bir araya gelen çocuklarımızın sporla iç içe olmalarını sağlamaktan gurur duyuyoruz. Geleceğin potansiyel yıldızlarını destekleyerek, daha iyi bir yarın inşa etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de depremden etkilenen çocuklara ulaşmayı, yeteneklerini keşfetmelerini ve bu yetenekler doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri için yol gösterici olmayı çok önemsediklerinin altını çizdi.

SosyalBen Vakfı

SosyalBen Vakfı, bugüne kadar deprem bölgesinde yaşayan çocuklara 815 saat mobil psikososyal destek sağladı. Vakfın çocuklara düzenli psikososyal destek vermek ve becerilerini geliştirmelerine imkan tanımak ve depremden etkilenen çocuklarda fiziksel ve sosyal beceri kaybını önlemek için kurduğu BEGEM, çocukların farklı deneyimleri etkin şekilde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, uzun süreli atölye çalışmalarıyla tasarlanmış eğitimler sayesinde problem çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına, kendilerini ifade etmelerine, özgüven gelişimlerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanımayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Vestel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel'den Çocuklara Spor Atölyesi Desteği - Son Dakika

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