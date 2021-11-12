Vestel'e 'En İyi Ar-Ge Merkezi' ödülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu. İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde Vestel Elektronik, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında ikinci kez birincilik ödülüne layık görüldü.

Vestel Elektronik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezleri Ödülleri'nden birincilik ödülüyle döndü. Ar-Ge merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede şirket, elektronik sektöründe 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği kategoride birinciliğe layık görüldü. 12 Kasım günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen törende Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel birincilik ödülünü aldı.

Şirketin uluslararası standartlardaki üretim kalitesinin ardında Ar-Ge vizyonunun bulunduğuna dikkat çeken Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel, "Vestel bir televizyon ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi. Global bir teknoloji şirketi olarak da Ar-Ge daima çalışmalarımızın odağında yer alıyor. Her yıl ciromuzun yüzde 2'sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Türkiye'de en çok Ar-Ge harcaması yapan 10 şirketten biriyiz. Dünya pazarlarına sunduğumuz yenilikçi ürün ve servisleri, bilgi ve teknolojiye yatırım yaptığımız 8 Ar-Ge Merkezi ve bin 500 kişilik dev Ar-Ge ekibimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından verilen bu kıymetli ödülle başarımızı ikinci kez taçlandırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Teknolojiye yön veren şirket misyonumuzla ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL