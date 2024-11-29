Vestel Mobilite Electric Miles'a Yatırımcı Oldu

Ekonomi

Vestel Mobilite, İngiltere merkezli EVC ve enerji yönetimi yazılım şirketi Electric Miles'ın yatırımcıları arasına katıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Mobilite, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen London Electric Vehicle Show 2024'de yer aldı.

Şirket, "Gold Sponsor" olarak yer aldığı etkinlikte İngiltere merkezli EVC ve enerji yönetimi yazılım şirketi Electric Miles'ın yatırımcıları arasına katıldığını duyurdu. Söz konusu işbirliği sayesinde Vestel, İngiltere ve Avrupa'daki mobilite ekosisteminde varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Electric Miles, elektrikli araç şarj altyapısı ve enerji yönetiminde İngiltere'nin öncü şirketleri arasında yer alıyor. 2024'te Top 40 EV Innovators listesine seçilen şirket, London EV Show'da iki prestijli ödüle aday gösterilmişti.

Etkinlikte, konut, ticari ve sanayi kullanıma yönelik yeni nesil şarj cihazlarını da sergileyen Vestel Mobilite'nin öne çıkan ürünleri arasında 40 kilovat DC wallbox ve 720 kilovat kapasiteye sahip DC şarj cihazları yer aldı.

"Ürettiğimiz cihazlar, İngiltere'nin uyum standartlarını da karşılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, Electric Miles Elektrikli Araç Enerji Yönetim Sistemi'nin alanında İngiltere pazarının önde gelen oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Kutlu, "Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliği, Vestel Mobilite ile şirket arasında güçlü bir sinerji oluşturarak son kullanıcılara daha kapsamlı hizmetler sunmayı amaçlıyor. Bu ortaklık, özellikle İngiltere ve Avrupa pazarlarındaki varlığımızı daha da güçlendirecek." değerlendirmesini yaptı.

Vestel'in çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek teknolojilere odaklandığını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"Vestel bugün Türkiye'nin önde gelen EVC üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya başta olmak üzere 30'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz EVC'ler ile Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da 30'a yakın ülkede, 250 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldı. Ürettiğimiz cihazlar, İngiltere'nin uyum standartlarını da karşılıyor. London EV Show, İngiltere pazarına uygun geniş ürün yelpazemizi sergilemek için bizlere son derece önemli bir fırsat sundu."

Electric Miles Üst Yöneticisi (CEO) Arun Anand da bu ortaklığın, enerji sektöründe yenilikçi çözümler geliştirerek hem tüketicilere hem çevreye fayda sağlayacağını ifade etti.

Anand, Vestel'in donanım uzmanlığını, Electric Miles'ın yazılım yetenekleriyle birleştirerek sektörde önemli bir sinerji yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.