Vestel Sürdürülebilirlikte A Seviyesine Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel Sürdürülebilirlikte A Seviyesine Yükseldi

Vestel Sürdürülebilirlikte A Seviyesine Yükseldi

Vestel, ÇSY alanında uluslararası listelerde skorlarını artırarak A seviyesine ulaştı.

03.01.2025 10:58
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Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya Refinitiv (LSEG) ve S&P Global'in çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanındaki yıllık listelerinde skorlarını yükseltti. Şirket, böylece dünyanın en iyilerinin yer aldığı A seviyesine ulaştı.

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Vestel, hem beyaz eşya hem elektronik şirketlerinde sürdürülebilirlik skorlarını yükseltti. Refinitiv (LSEG) ve S&P Global'in uluslararası sürdürülebilirlik ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) değerlendirmelerinde en üst sıralara yükselen Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya şirketlerinin elde ettiği bu başarının, sürdürülebilir bir gelecek inşasındaki kararlılığın bir göstergesi niteliği taşıdığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirmeleri kapsamında S&P Global'in 2024 yılı listesinde Vestel Elektronik skorunu 69 puana, Vestel Beyaz Eşya ise 68 puana yükseltti. Değerlendirme sonucunda Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik sektöründe öncü şirketlerden biri olma başarısını elde etti. Şirketlerin ÇSY risklerini ve fırsatlarını yönetme becerilerini değerlendiren Refinitiv (LSEG) kuruluşunun 2024 değerlendirmesine göre Vestel Elektronik yedi puanlık yükselişle 85 puana, Vestel Beyaz Eşya ise iki puanlık yükselişle 84 puana ulaştı. Vestel'in her iki şirketi de elde ettikleri başarılar neticesinde dünyada ÇSY alanında en iyilerin yer aldığı A seviyesine yükseldi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vestel CEO'su Ergün Güler, "Şirket olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, iş yapış biçimimizin temel taşı olarak görüyoruz. Tüm süreçlerimize entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik stratejilerimizle çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı başarıyla yerine getiriyoruz. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve geri dönüştürülebilir malzemelerle ürettiğimiz ürünlerle global sürdürülebilirlik endekslerinde elde ettiğimiz bu önemli başarı, doğaya ve topluma olan katkı sağlama taahhüdümüzün güçlü bir göstergesidir. Bu başarı, sürdürülebilir bir geleceğe olan inancımızı ve kararlılığımızı bir kez daha pekiştiriyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyaz Eşya, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Vestel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel Sürdürülebilirlikte A Seviyesine Yükseldi - Son Dakika

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