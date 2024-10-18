Vigo Kurye, Bayim Olur Musun Fuarı'nda Yeni Çözümlerini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Vigo Kurye, Bayim Olur Musun Fuarı'nda Yeni Çözümlerini Tanıttı

Vigo Kurye, Bayim Olur Musun Fuarı\'nda Yeni Çözümlerini Tanıttı

Vigo Kurye, 22. Bayim Olur Musun Fuarı'nda Havuz Kurye modeli ve teknolojilerini tanıttı.

18.10.2024 16:32
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Vigo Kurye, dün kapılarını açan 22. Bayim Olur Musun Fuarı'nda ürün ve çözümlerini duyurdu. Şirket, platformuna entegre ettiği Havuz Kurye modeli ve tek panel üzerinden sipariş ile ilgili detayların takip edilebildiği teknolojilerini firmalarla paylaştı.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen firmalarından Vigo Kurye, dün kapılarını açan 22. Bayim Olur Musun Fuarı'nda ürün ve çözümlerini paylaştı. Teslimat konusunda destek almak isteyen firmaları standında ağırlayan Vigo Kurye, platformuna entegre ettiği Havuz Kurye modeli ve tek panel üzerinden sipariş ile ilgili detayların takip edilebildiği yeni çözümlerini yatırımcılara anlattı.

22. Bayim Olur Musun Fuarı'na birçok firmanın yeni anlaşmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Vigo Kurye Satış Direktörü Fatih Yıldız, "Firmalar yeni şube açtıkça teslimatlarını yapacak bir kurye firmasına ihtiyaç duyabiliyor. Bizde firmalara bu alanda destek sağlamak amacıyla fuarda yerimizi aldık. Fuarda yatırım yapmak isteyen girişimciler için birçok avantaj bulunuyor. Fuarda çok fazla marka ve şirket yer alıyor. Markalar yeni bayiliklerin anlaşmalarını fuarda gerçekleştiriyor" dedi.

Yıldız: "Firmalar tüm süreçlerini canlı takip edebiliyor"

İşletmelere platformları üzerinden teknolojik altyapı sunduklarının altını çizen Yıldız, "Bizden hizmet alan işletmeler, kuryelerin siparişlerini teslim almasından itibaren müşterilere teslim edileceği vakte kadar tüm süreci canlı ekranlarda takip edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Havuz Kurye modelinden de bahseden Yıldız, "Çağımızın en çok istenilen ve beklenen teknolojisini işletmelere sunmaya çalışıyoruz. Sektörde bu teknolojiyle ilgili faaliyet gösteren birçok oyuncuyu analiz ederek en iyisini yapmaya çalıştık. Sunmuş olduğumuz Havuz Kurye modelinde birçok işletmeyi bir araya getiriyoruz. 3 siparişi olan firma da bu modeli kullanabiliyor, 100 siparişi olan firma da kullanabiliyor. Birçok bölgede bu havuzları kurduk ve firmalar kuryelerimizi bu sistem sayesinde çağırabiliyorlar. Havuz Kurye modelinde sipariş birleştirme, siparişin takip edilmesi, ödeme yöntemleri gibi imkanları yine müşterilerimize sağlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Öntemel: "Hızlı teslimatın hem ciro hem de paket yönetimi başarısında önemi büyük"

Vigo Kurye ile paket yönetimi, operasyonel süreçler konusunda iş birliğinde olduklarını belirten Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü Yücel Bahri Öntemel, "Fast Food markası olduğumuz için hızlı teslimat sektörü bizim için önem arz ediyor. Hem ciro hem paket yönetimi hem de genel başarıda hızlı teslimatın önemi büyük. Hem başarılı operasyonel süreçlerin yönetilmesi hem de alanında kaliteli hizmet veren firmalarla çalışıyor olmamız da başarılı olmamızı etkiliyor. Bu firmalar arasında yer alan Vigo'da paket yönetimimiz konusunda bizlere destek sağladı. İş birliğimiz operasyonel süreçlerimizi kolaylaştırdı. Firmamız yaklaşık 6 yıl önce kuruldu. Şu anda Türkiye dahil dünyada 5 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Azerbaycan, Gürcistan, Almanya ve Hollanda'da da şubelerimiz var. Toplamda 75 şehirde 365 şubemiz bulunuyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Yıldız, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Vigo, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vigo Kurye, Bayim Olur Musun Fuarı'nda Yeni Çözümlerini Tanıttı - Son Dakika

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