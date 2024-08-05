VİOP BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 2,92 düşüşle 11.390,00 puandan başladı. Küresel piyasalarda resesyon endişeleri etkili olurken, yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek.

05.08.2024 09:48
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 2,92 düşüşle 11.390,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 2,92 düşüşle 11.390,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,4 azalışla 11.733,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 kayıpla 11.716,00 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 10'u aştı, Güney Kore'de ise yüzde 10'a yaklaştı

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

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