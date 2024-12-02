VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, haftaya yüzde 0,6 düşüşle 10.863,00 puandan işlem gördü.

02.12.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,6 düşüşle 10.863,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 10.863,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.928,50 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve Çin'de açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika

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