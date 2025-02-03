VİOP'ta BIST 30 Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Düşüşle Başladı

VİOP\'ta BIST 30 Düşüşle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 1,3 azalışla 11.280 puandan başladı.

03.02.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 1,3 düşüşle 11.280,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,3 azalışla 11.280,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 azalışla 11.423,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.405,00 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Öte yandan, yurt içinde gözler bugün açıklanacak ocak ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor.

Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Bunlara ek olarak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), geçen yıl aralık ayından bu yana art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme döngüsüne başladığı ve politika faizini yüzde 45'e düşürdüğü anımsatılarak, 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 28'e düşürülmesinin beklendiği aktarıldı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.200 puanın destek, 11.350 ve 11.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Düşüşle Başladı - Son Dakika

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