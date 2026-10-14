VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,05 artışla 15.426,00 puandan başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,05 artışla 15.426,00 puandan başladı

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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,05 artışla 15.426,00 puandan başladı. Analistler kontratta 15.600 ve 15.700 puanı direnç, 15.300 ve 15.200 puanı destek olarak gösteriyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,05 yükselişle 15.426,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,17 artışla 15.418,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini devam ettirerek 15.431,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 artarak 15.426,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve ABD'de bankaların açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karahan, enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen temel enflasyonun yavaşladığına dikkati çekti. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade ederken, fon çıkışlarının, yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihini kayda değer ölçüde zayıflatmadığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.300 ve 15.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,05 artışla 15.426,00 puandan başladı - Son Dakika
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