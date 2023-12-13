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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle açıldı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 8.479,00 puandan başladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle açıldı
13.12.2023 - 09:31,
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 8.479,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 8.479,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 8.490,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.487,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in art arda üçüncü toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.500 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle açıldı - Son Dakika
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