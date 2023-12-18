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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,9 azalışla 8.707,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen Fed yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için erken olduğunu belirtirken, yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildiğini söyledi.

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı
18.12.2023 - 09:29,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,47 düşüşle 7.956,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,56 puan azalışla ve yüzde 0,47 değer kaybıyla 7.956,29 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,87 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding oldu.

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,31 değer kazancıyla 7.993,85 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyururken, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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