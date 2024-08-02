VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,7 düşüşle 12.060,00 puandan başladı. ABD'de ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırabileceği haberleriyle negatif bir seyir izleniyor.

02.08.2024 09:35
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,7 düşüşle 12.060,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 12.060,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 12.149,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 12.085,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlediğini kaydederek, bugün ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün açıklanan veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamaları da önemli oranda etkilerken, Fed'in hamlelerinin büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı.

Buna göre, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Bugün ABD'deki istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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