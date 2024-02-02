VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Özel hastanede hastanın oksijeni kesildi iddiası

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye ambulans ile getirilen ve buradan başka bir hastaneye götürülmek istenen Kemal Atkoşar'ın oksijenin kesildiği iddia edildi. Olaya ilişkin şikayetçi olan Kemal Atkoşar'ın kızı Ece Atkoşar, hastanede yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu ve babasının birkaç saat entübe edildikten sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Şikayet dilekçesinde, hastanenin ihmali ve kusurlu davranışlarına dair detaylar yer aldı.