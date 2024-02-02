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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 9.539,00 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı ise açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 9.539,00 seviyesinden işlem gördü. Analistler, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtirken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

02.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:29
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 9.539,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9.539,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 9.521,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.532,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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