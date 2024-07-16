VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 yükselişle 12.749,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 12.749,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen üzerinde 12.715,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 yükselerek 12.730,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin yön bulmayı zorlaştırdığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması hem başkanlık yarışındaki gidişatı hem de gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi.

Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın, Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Bu durumun ABD'nin gelecek dönemde izleyeceği ekonomi politikalarını da etkilemesinin öngörüldüğünü aktaran analistler, özellikle Trump döneminde öne çıkan ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği olasılığının Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamaları para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç,12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.