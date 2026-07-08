VİOP'ta BIST 30 Endeksi Açılışta Düşüşte - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Endeksi Açılışta Düşüşte

08.07.2026 09:38
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BIST 30 ağustos vadeli kontratı açılışta yüzde 0,50 azalarak 17.420,00 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,50 düşüşle 17.420,00 puandan başladı.

Dün yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,02 azalışla 17.507,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.482,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,50 azalışla 17.420,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin enflasyon ve merkez bankalarının politika adımları üzerindeki dolaylı etkilerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının bugün de yakından takip edileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 17.300 ve 17.200 puanın destek, 17.500 ve 17.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Açılışta Düşüşte - Son Dakika

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