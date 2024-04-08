VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,5 artışla 10.737,00 puandan başladı. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

08.04.2024 09:31  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,5 artışla 10.737,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 10.737,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,7 üzerinde 10.688,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.718,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ'da Ramazan Bayramı Öncesi Oto Kiralama İşletmeleri Doluluğu Yakalayamadı
    10:12 Elazığ'da Ramazan Bayramı Öncesi Oto Kiralama İşletmeleri Doluluğu Yakalayamadı

    Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, oto kiralama işletmeleri istenilen doluluğu yakalayamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla, bayrama 10 gün kala kiralama rezervasyonlarını tamamlayan oto kiracıları, bu sene istedikleri rakamlara ulaşamayarak kiralamada yüzde 20'de kaldı. İşletme sahibi, ellerinde bulunan araçları kiralayamazlarsa bayramda da iş yerlerini açacaklarını aktardı.

  • Bayburt'ta Ramazan Bayramı Boyunca Hizmet Verecek Nöbetçi Fırınlar Açıklandı
    10:12 Bayburt'ta Ramazan Bayramı Boyunca Hizmet Verecek Nöbetçi Fırınlar Açıklandı

    Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede, Ramazan Bayramı boyunca hizmet verecek nöbetçi fırınlar belirlendi. Bayramın ilk günü sadece 2 fırın hizmet verecekken, ikinci gün 6 ve üçüncü gün ise 10 fırın vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.

  • BAE, Çin-ASEAN Fuarı'na Özel Ortak Ülke Olarak Katılacak
    10:05 BAE, Çin-ASEAN Fuarı'na Özel Ortak Ülke Olarak Katılacak

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

  • TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bayramlar esnaf için özel günlerdir
    09:47 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bayramlar esnaf için özel günlerdir

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların esnaf için sadece ticari bir fırsat olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günler olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli işler, artan kazançlar diledi ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

  • Bozcaada'da Bayram Tatili Öncesi Doluluk Oranı Yüzde 80'e Ulaştı
    09:45 Bozcaada'da Bayram Tatili Öncesi Doluluk Oranı Yüzde 80'e Ulaştı

    Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Doluluk oranının bayrama kadar yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.


10:00 Kurultay için kararını verdi İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapanıyor Kurultay için kararını verdi! İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere’de gündem oldu Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere'de gündem oldu
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:28 Yemen’de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu Yemen'de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 10:13:10. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement