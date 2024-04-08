Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,5 artışla 10.737,00 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 10.737,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,7 üzerinde 10.688,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.718,25 puana çıktı.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, oto kiralama işletmeleri istenilen doluluğu yakalayamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla, bayrama 10 gün kala kiralama rezervasyonlarını tamamlayan oto kiracıları, bu sene istedikleri rakamlara ulaşamayarak kiralamada yüzde 20'de kaldı. İşletme sahibi, ellerinde bulunan araçları kiralayamazlarsa bayramda da iş yerlerini açacaklarını aktardı.
Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede, Ramazan Bayramı boyunca hizmet verecek nöbetçi fırınlar belirlendi. Bayramın ilk günü sadece 2 fırın hizmet verecekken, ikinci gün 6 ve üçüncü gün ise 10 fırın vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların esnaf için sadece ticari bir fırsat olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günler olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli işler, artan kazançlar diledi ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Doluluk oranının bayrama kadar yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.
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