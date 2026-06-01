VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselerek Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselerek Başladı

01.06.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 30 haziran kontratı yüzde 0,56 artışla 15.761,00 puandan işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat haftaya yüzde 0,56 yükselişle 15.761,00 puandan başladı.

Geçen hafta Kurban Bayramı nedeniyle kısalan işlem haftasında 26 Mayıs Salı günü yarım gün işlem gören haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,63 azalışla 15.674,00 puandan tamamladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 üzerinde 15.761,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka rallisinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksek seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puanın direnç, 15.600 ve 15.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselerek Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:52
İşte Osimhen’i isteyen takım Çuvalla parayı verip alacaklar
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar
09:33
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
09:20
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump’tan şaşırtan sözler
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump'tan şaşırtan sözler
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:03:24. #7.13#
SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselerek Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.