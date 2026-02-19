VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

19.02.2026 09:41
Şubat vadeli BIST 30 endeksi, güne %0,38 artışla 15.925,00 puandan başladı, olumlu seyir devam ediyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,38 yükselişle 15.925,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,79 artarak 15.865,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.899,00 puana çıktı.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,38 üzerinde 15.925,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD-İran geriliminin gölgesinde yapay zeka konusunda yapılan iş birliklerinden bulduğu destekle yükselirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililer arasındaki politika ayrışması dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puanın direnç, 15.800 ve 15.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

