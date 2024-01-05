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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.618,00 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.618,00 seviyesinden işlem gördü. Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

VİOP\'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı
05.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:39
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.618,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.618,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 8.609,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.618,00 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin not görünümünde iyileşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz."

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.800 puanın direnç, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı - Son Dakika


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