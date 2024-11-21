VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yükselişe Geçti

Aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı, açılışta yüzde 0,5 artışla 10.281,25 puandan işlem gördü.

21.11.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 yükselişle 10.281,25 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 10.281,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 3 düşüşle 10.231,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında hafif yükselerek 10.257,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yükselişe Geçti - Son Dakika

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