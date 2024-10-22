VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yükselişe Geçti

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 9.690,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 9.690,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 azalışla 9.671,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 artışla 9.689,50 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.