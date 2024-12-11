VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Aralık vadeli endeks kontratı %0,1 azalışla 11.328 puandan işlem gördü, enflasyon verileri bekleniyor.

11.12.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.328,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 11.328,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,9 azalışla 11.336,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.321,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.250 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika

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