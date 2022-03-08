VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

08.03.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.210 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.210 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.207,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,9 altında 2.210,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.252,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını geri vererek 2.243,25 puana indi.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının emtia fiyatlarında rekor seviyeleri beraberinde getirdiğini kaydederek, küresel bazda varlık fiyatlarında artan oynaklığın pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.190 puanın destek, 2.290 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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