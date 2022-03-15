VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

15.03.2022 09:39
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.370 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.370 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.368,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 2.370,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 2.380,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 2.374,00 puana indi.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları sebebiyle bazı şehirlerin karantinaya alındığını anımsatan analistler, söz konusu durumun Asya'da pay piyasalarını baskıladığını bildirdi.

Analistler, ülkelerin özellikle tarım emtia ürünlerine getirdikleri ihracat yasaklarının artmaya başladığına dikkati çekerek, emtia fiyatlarındaki yönün öneminin arttığını ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.400 seviyesinin direnç, 2.300 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika


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