VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.628 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.645,25 puanı görmesinin ardından, düşüşe geçerek önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 2.628 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,7 üzerinde 2.633,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yükselişini sürdürerek 2.638,50 seviyesine çıktı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılara karşın küresel pay piyasalarında iyimserliğin korunduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un ise dün alımların güçlenerek genele yayılması ile pozitif ayrıştığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile ABD ve Avrupa'dan gelebilecek yeni yaptırım kararlarının gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.700 ve 2.740 seviyelerinin direnç, 2.550 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.