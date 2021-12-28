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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

28.12.2021 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.120 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.120 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.129,50 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 2.120,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.050-2.152 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2.098,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.114,50 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, geçen hafta başında uygulamaya alınan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, kontratlarda vade sonuna yaklaşılması sebebiyle hafta boyunca oynaklığın yüksek olabileceğini kaydederek, endeks kontratında açık pozisyon sayısının yaklaşık 200 bin olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.170 puanın direnç, 2.050'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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