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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

30.12.2021 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.123 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.123 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.149,00 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 2.123 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,8 üzerinde 2.095,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.100,75 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.

Vade sonuna yaklaşılması sebebiyle endeks ve pay vadeli işlem kontratlarında oynaklığın yüksek olabileceğini kaydeden analistler, BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontratta açık pozisyon sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.150 puanın direnç, 2.070 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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