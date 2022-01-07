VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.325 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.334,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.325,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa paralel 2.312,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.327 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantı tutanakları sonrası küresel pay piyasalarındaki oynaklığın yavaş yavaş azaldığını kaydederek, bugün gözlerin Fed'in para politikası kararlarında etkili olan istihdam raporundaki verilere çevrildiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.350 seviyesinin direnç, 2.300 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.