VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

23.02.2022 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.270 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.270 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.276,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.270,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 2.258,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.264,00 puana çıktı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkilerin gelişmelerin piyasalarda oynaklığa sebep olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıması ile bu hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile planlanan görüşmesini iptal ettiğini ve Moskova'nın saldırganlığını artırması durumunda yaptırımları ağırlaştıracaklarını açıkladı.

Analistler, bölgede artan gerilimin risk iştahının önemli ölçüde düşük seyretmesine neden olduğunu kaydederek, yatırımcıların temkinli davranmalarının önemine dikkati çekti.

Bugünün makroekonomik veri takviminde ise Almanya'da tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.300 puanın direnç, 2.230 ve 2.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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