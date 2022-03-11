VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

11.03.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.324 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.324 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.330,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.324,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2.311,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.322,25 puana çıktı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin iki tarafın müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyonist kaygılarla küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, enflasyon görünümünde bir zayıflama görülmemesi halinde varlık alımlarının 3. çeyrekte sonlandırılacağını bildirdi.

ABD'de açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında Almanya'da TÜFE, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, ayrıca petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcılar tarafından takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç, 2.300 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar, 2022 sonunda ise 26 milyar 520 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta yıllık yüzde 9,1 artacağını öngören ekonomistler, bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 9,8 yükseleceğini tahmin ediyor.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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