VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

19.04.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.841 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.841 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.845,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.841,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.829,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 2.833,00 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin agresifleşen şahin yönlendirmeleri, Rusya- Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını aktaran analistler, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.880 puanın direnç, 2.800 ve 2.780 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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