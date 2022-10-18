VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

18.10.2022 09:26
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle 4.350 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle 4.350 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde, 4.350 seviyesinden işlem gördü.

Dün banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 8,4 değer kazancıyla 4.310,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 4.327,75 puana çıktı.

Analistler, özellikle ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bu hafta yurt içinde yoğunlaşmaya başlayacak bilanço sezonunda şirket karlılıklarına yönelik olumlu beklentilerin piyasadaki alış eğilimini desteklediğini ifade eden analistler, bilançoların açıklanmasıyla birlikte hisse bazlı hareketliliğin de artabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 4.400 ve 4.500 seviyelerinin direnç, 4.280 ve 4.200 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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