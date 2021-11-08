VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.754 puanda dengelendi.
Aralık vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.755,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.754,00 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.751,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, küresel pay piyasalarının geçen hafta çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirmesinin ardından yeni haftaya sakin başladığını kaydederek, bugün bir konuşma gerçekleştirecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.740 puanın destek, 1.780 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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